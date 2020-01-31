Рига, , 17:08 — REGNUM Латвия заинтересована в том, чтобы и после Brexit Великобритания была тесно вовлечена в европейскую политику безопасности. Об этом заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калныня-Лукашевица порталу LSM.

По ее словам, Британия была очень «близким и важным партнёром» Латвии в ЕС. Она отметила, что позиции стран в области внешней политики и безопасности всегда были крайне близки. Поэтому власти Латвии хотят, чтобы Британия была вовлечена в политику безопасности ЕС, добавила Калныня-Лукашевица.

Парламентский секретарь МИД Латвии также выразила надежду, что Латвии удастся заключить с Британией всеобъемлющее отдельное торговое соглашение до окончания переходного периода 31 декабря 2020 года.