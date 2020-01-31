Чебоксары, , 16:54 — REGNUM В правительстве врио главы Чувашии Олега Николаева первым потерял должность Юрий Васильев, занимавший должность руководителя администрации главы в ранге вице-премьера. Примечательно, что указ о его освобождении значится под №10, а отставка правительства — за №11.

«Освободить Васильева Юрия Егоровича от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики по собственному желанию», — говорится в указе.

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