Симферополь, , 16:57 — REGNUM Печатный орган Совмина РК «Крымская газета» опубликовала извинения перед читателями за некорректный вопрос про «украино-татарский полуостров», сославшись на некорректную работу программы, которая составляет сканворды. Об этом 31 января передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как вы понимаете, ответ «Крым» на этот вопрос быть не может, так как в привязке к нашему полуострову формулировки «украино-татарский полуостров» не существует и определения такого нет ни в одном словаре. Мы приносим свои извинения и благодарим за ваше внимание к «Крымской газете». Для нас, как и для вас, Крым — это часть Российской Федерации, о его развитии мы каждый день рассказываем на страницах «Газеты», — отметили в издании.

По словам редакции, ошибка произошла из-за некорректной работы программы, составляющей сканворды.

«Имелось в виду крымско-татарское слово «ярым», что в переводе на русский либо украинский язык означает «половина», «полу-». Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: «Полуостров» в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде», — пояснили в газете.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный номер издания вышел в пятницу, 24 января, в одном из вопросов сканворда читателям предлагалось угадать, что за слово из четырёх букв скрывается под понятием «украино-татарский полуостров».

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