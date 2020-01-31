Душанбе, , 16:41 — REGNUM Частная таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила все рейсы в Китай в феврале 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что решение было принято «в связи с международной чрезвычайной ситуацией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса, а также согласно распоряжению Агентства гражданской авиации при Правительстве РТ, с целью охраны здоровья населения Республики Таджикистан от вышеупомянутого вируса».

В пресс-службе принесли извинения пассажирам за неудобства и пообещали возместить стоимость купленных билетов или обменять билеты на более поздние сроки.

Напомним, что авиасообщение Таджикистана и Китая было приостановлено 24 января, как предполагалось изначально, до 4 февраля. Причиной было названо празднование в Китае Нового года по Восточному календарю.

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