Нур-Султан, , 16:38 — REGNUM Внедрение новых технологий, о которых рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегами в Алма-Ате, должен сократить долю теневого сектора экономики. Это неизбежно отразится на партнерах по ЕАЭС. Готов ли к Казахстан отказаться от прибыльных, но нелегальных или полулегальных схемах работы?

«С теневой экономикой в ЕАЭС можно бороться вечно и не победить. Один из немногих естественных механизмов, способных изменить ситуацию и подтолкнуть страны ЕАЭС к решению проблемы теневой экономики — естественная конкуренция» — сказал ИА REGNUM казахстанский политолог Замир Каражанов.

По мнению эксперта, «доля теневой экономики в Казахстане остается стабильной и, насколько ему известно, в России картина не сильно отличается».

«Вывод экономики из тени будет сопровождаться жесткими административными мерами. Если действительно начать работу по снижению доли теневой экономики нужно приводить в порядок налогообложение, работу правоохранительных органов, решать вопросы административной реформы и так далее», — перечислил собеседник.

Сейчас, по его мнению «о проблеме говорят на самом высоком уровне, но никаких реальных действий не предпринимается».

»Если за заявлениями премьер-министра России последуют реальные шаги — можно это только приветствовать. У главы российского правительства сейчас все карты на руках. Он человек, который может принимать решения и контролировать их исполнение. В Казахстане ситуация похожа. Есть потребность в сокращении теневого сектора, есть возможности, есть осознание проблемы, но нет реальных действий», — подчеркнул Каражанов.

По его словам, один из немногих «естественных механизмов, способных изменить ситуацию и подтолкнуть страны ЕАЭС к решению проблемы теневой экономики — естественная конкуренция.

«Без этого с теневым сектором можно бороться вечно и не победить».

Казахстанский эксперт пояснил, что при наличии нелегального сектора «невозможно развитие торговли и промышленности. Но так как страны региона глубоко завязли в этих теневых схемах безболезненно и добровольно отказаться от них будет невозможно».

«Вывод бизнеса из тени будет сопровождаться ростом безработицы, ростом цен на товары, ростом протестных настроений. Это неизбежно. Но без этого наши страны обречены».