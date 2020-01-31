Магас, , 16:36 — REGNUM В ингушском городе Сунжа избран новый мэр. Им стал Хаваш-Багаудин Сапралиев, до этого временно исполнявший обязанности главы администрации.

За Сапралиева проголосовали 17 из 18 присутствовавших депутатов горсовета. Таким образом, он стал победителем конкурса, не оставив шансов своему сопернику Халиду Бекову. Всего в борьбе за кресло мэра участвовали шесть претендентов. Четверых отсеяла еще до заключительного этапа конкурсная комиссия.

Новый градоначальник имеет три диплома о высшем образовании, ему 49 лет. Ранее вновь избранный мэр Сунжи возглавлял Центральный административный округ Назрани.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр города Сунжа Магомед Албаков добровольно ушел с поста градоначальника в декабре 2019 года.