Москва, , 16:31 — REGNUM Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом привели к расширению полномочий региональных властей, что позволило неявно региональным элитам устроить саботаж решений из центра. Это может объяснить непропорционально жёсткие меры для пресечения распространения инфекции. Об этом заявил китаист Николай Вавилов на телеканале «Россия 24».

«Почему сейчас это произошло — волпрос неоднозначный. Если у нас вирус не опасный, но методы экстраординарные по его блокированию, значит по сути блокирование состоит не совсем в вирусе. Даже если мы обратимся к хронологии событий, то всё развивалось буднично», — заявил Вавилов.

Он отметил, что в 2020 год должна была пройзойти очередная ротация губернаторов, кадров в региональном и местном управлении.

«Вся страна встала, все местные власти стали одновременно и главами штабов по борьбе с распространением коронавируса, и соответственно остановилась ротация местных кадров, местных элит», — указал эксперт.

«Если вы хотите объявить негласное противостояние, вы не можете с вышестостоящими руководителями пререкаться. Это противоречит иерархии. Вы можете делать всё либо слишком по инструкции, либо замедлять действие по инструкции. В данном случае сработало первое правило», — полагает он.