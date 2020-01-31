Рига, , 16:26 — REGNUM Латвия подготовила новый военный контингент для участия в составе антитеррористической коалиции в Ираке. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на пресс-служба министерства обороны Латвии.

Точная дата отправки новой группы военных в Ирак не сообщается.

По данным журналистов, латвийские инструкторы в Ираке находятся в составе датского контингента. Накануне отправки в Ирак с ними встретился командующий национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш.

Напомним, после ракетного обстрела базы США Ираном, в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, воинский контингент Дании был эвакуирован в Кувейт вместе с 6 латвийскими военными. Четверо военнослужащих из Кувейта уже вернулись в Латвию.

23 января Сейм (парламент) Латвии принял решение о продлении военной миссии в Ираке до 1 февраля 2022 года.