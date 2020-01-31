Москва, , 16:22 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Китае связана с распространением инфекции через потребление животных в пищу. Об этом заявил главный директор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов на телеканале «Россия 24».

«Надо иметь в виду, что этот коронавирус — один из многих. Сотни разных коронавирусов есть, которые заражают и людей, и рыб, и птиц, и других животных», — заявил Львов.

По его словам, природным резервуаром этого возбудителя, как и в случае эпидемии 2002 года, послужили летучие мыши, из-за продуктов жизнедеятельности которых заражаются и люди, и многие животные, которые используются в пищу.

«Среди респираторных вирусов, которые сейчас вызывают респираторные заболевания среди людей, циркулируют и коронавирусы. Но они другого рода. И мы в последнее время выделяли их на территории Российской Федерации. Они циркулируют. Этот же вирус не мутировал — он просто перешёл на человека», — указал эксперт.