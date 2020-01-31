Москва, , 16:07 — REGNUM Вместо торговой войны с США, реальный вызов экономике Китая бросила эпидемия коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров на телеканале «Россия 24».

«Мы видим, что он поставлен в самое, наверное, за последние годы невыгодное положение. Одно дело — торговая война с Соединёнными Штатами, где можно и говорить о какой-то позиции, которую занимаешь, что-то отстаивать, чем-то жертвовать, политические аргументы приводить и призывать мировое сообщество к реакции. А здесь ситуация, с которой надо разбираться, которая на твоей территории и которую никто, кроме тебя, никто не разрешит. При этом делать надо это прозрачно, на виду мирового сообщества», — заявил Шатров.

«С каждым днём будет всё больше и больше ограничений возникать у китайской экономики. И здесь уже нельзя будет апеллировать к дружественным соглашениям, договорённостям каким-то. Форс-мажор! Даже Российская Федерация, которая находится в самых лучших отношениях с Китаем, была вынуждена закрыть границу на Дальнем Востоке», — подчеркнул он.

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