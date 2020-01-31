Москва, , 16:04 — REGNUM Новый проект редакции Кодекса об административных правонарушениях противоречит защите прав и интересов граждан, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собрания, отметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в котором, в частности, предполагается увеличение некоторых штрафов для граждан.

«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков», — цитирует Турчака пресс-служба партии.

По его словам, «Единая Россия» не поддерживает новую редакцию КоАП в виде, который предлагает Минюст.

«Мы считаем, что основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать», — подчеркнул Турчак.