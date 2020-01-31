Москва, , 16:02 — REGNUM Тот факт, что в Европе остались политики, трезво оценивающие геополитические реалии, внушает оптимизм. Так депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала статью официального представителя фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александра Ноя, пришедшего к выводу о том, что тезисы НАТО о «российской угрозе» являются ложными, а в реальности Москва стоит на оборонительной позиции.

«Достаточно сравнить военные и экономические потенциалы России и стран НАТО, чтобы понять, кто угрожает, а кто — защищается. Тот факт, что в Германии, и шире, в Европе, есть политики, которые трезво оценивают современные геополитические реалии, внушает оптимизм», — подчеркнула Панина.

«Принципиально важно и то, что в Германии помнят об обещаниях, данных Советскому Союзу при воссоединении ФРГ и ГДР о не расширении НАТО на Восток и понимают, что Москву, по сути, обманули, убедив М. С. Горбачева в «ненужности» письменных обязательств по этому вопросу. Такая позиция немецких политиков даёт надежды на то, что между Россией и Западной Европой будет восстановлена атмосфера диалога и взаимопонимания, основанного на объективной оценке внешенеполитической ситуации», — констатировала Панина.