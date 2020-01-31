Новосибирск, , 15:47 — REGNUM Компания «Тотал Восток» и Федерацией хоккея России подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор «Тотал Восток» Паскаль Риго (Франция) и президент ФХР, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк. Стороны планируют реализовать в Новосибирске совместный проект по реконструкции ледовой площадки на ул. Саввы Кожевникова.

Мэр муниципалитета Анатолий Локоть отметил, что это важный шаг не только в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира, но в целом для развития хоккейного спорта в городе.

«Новосибирск готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Город и область при поддержке Федерации хоккея России выиграли это право, теперь необходимо тщательно подготовиться к предстоящему событию. Подписание соглашения — важный шаг, — прокомментировал Локоть. — Чемпионат всё-таки одномоментное мероприятие, он пройдёт, а ледовые площадки, стадионы, катки останутся для сотен, тысяч ребятишек. Они будут заниматься хоккеем, который уже стал нашим национальным видом спорта».

Как отметил Владислав Третьяк, молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, приравнивается к настоящему, взрослому чемпионату.

«Все звёздочки мира приедут в Новосибирск. Здесь будет огромный стадион, аллеи, новая станция метро и другие прекрасные сооружения. На Западе считается, что Сибирь — это очень далеко, что здесь медведи по улицам ходят. Новосибирск — радушный город. Мы ждём много гостей, и я уверен, что чемпионат мира запомнится всем», — подчеркнул он.