Москва, , 15:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский идёт на поводу у олигархов и националистических группировок, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Бытие определяет сознание, — сказал Данюк. — Помните, как Зеленский высказывался по поводу Великой Отечественной войны, когда был кандидатом в президенты? Помним — совершенно другая риторика. Что он говорил по поводу русского языка? По поводу гражданской войны? Но как только он стал президентом, [он попал под] внешнее давление со стороны американцев, внутренне давление со стороны олигархов и националистических группировок. И Зеленский единственное, что может делать, так это идти на поводу. С такими политиками договариваться не о чем».

Напомним, что поводом для этого комментария стало заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, который сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не просил о встрече с президентом России Владимиром Путиным.