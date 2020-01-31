Маскат, , 15:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Омана опубликовало заявление, в котором не рекомендует подданным султаната посещать Китай по причине вспышки там коронавируса, соответствующее заявление было опубликовано 31 января на официальной странице ведомства в Twitter.

«Предпочтительней не посещать Китай, если в этом нет абсолютной необходимости», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

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