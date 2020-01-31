Киев, 31 января 2020, 15:44 — REGNUM Власти Киева выделили деньги жителям города, которые прошли через лагерь Аушвиц-Биркенау, заявил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Долинского, в Киеве есть десять человек, которые находились в трудовом лагере Освенцим.
Напомним, ранее власти Киева приняли постановление выплатить всем бывшим узникам Аушвица, проживающим в городе, по 10 тыс. гривен или по $400.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий политолог Александр Рар назвал глупостью слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к Холокосту.
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