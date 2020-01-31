Нижний Новгород, , 15:25 — REGNUM Глава Канавинского района Михаил Шаров отстранен от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Исполняющим обязанности главы Канавино назначен первый заместитель Шарова Александр Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков были задержаны по подозрению в преступлении по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). Позднее был задержан мужчина, который представлял интересы организации, управляющей Канавинским рынком, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий»).

По версии следствия, взятку в размере 150 тыс. рублей он дал главе Канавинского района и его заместителю за бездействие при проверках соблюдения правил торговли на указанном рынке, а также за общее покровительство.

Шаров в настоящее время находится в СИЗО, его заместитель отправлен под домашний арест.