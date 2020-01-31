Киев, , 15:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео показательными улыбками встретили вопрос о том, ухудшит ли проблема импичмента Трампу отношения Вашингтона и Киева.

Этот вопрос прозвучал на совместном брифинге Зеленского и Помпео сегодня, 31 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Улыбаясь, Зеленский заявил, что вопрос об импичменте Трампу звучит всегда, когда речь идет о США.

По сути же президент Украины считает, что история с импичментом аозымела обратный эффект относительно отношения к Киеву.

«Все наоборот… Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают», — заявил Зеленский.

Помпео от комментариев воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что 31 января, может стать завершающим днем для процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате.

Ранее члены Сената, которым предстоит вынести решение, заслушали обвинения, адвокатов президента и получили возможность задать вопросы обеим сторонам. Сейчас сенаторы должны решить, хотят ли они заслушать свидетелей.