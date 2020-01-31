Алма-Ата, Казахстан, , 15:26 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали селфи на телефон главы армянского правительства во время первой двусторонней встречи на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате.

Мишустин, войдя в зал, хотел сразу сесть на свое место, однако Пашинян напомнил ему про то, что сначала нужно сфотографироваться у флагов двух стран. После этого главы правительств пожали друг другу руки и несколько секунд попозировали журналистам.

Затем председатель российского правительства предложил сделать фото стоя рядом на фоне флагов, на что Пашинян согласился.

«А может еще и селфи?», — спросил армянский премьер-министр, чьё пристрастие к этому жанру фотографий на мобильный телефон известно. После этого главы обоих правительств сделали селфи на телефон Пашиняна под общий смех обеих делегаций.

«А по-армянски как селфи будет?» — спросил после фотографирования Михаил Мишустин. «Селфи? Да это армянское слово», — быстро ответил ему на это Никол Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вручил в Алма-Ате медаль Столыпина I степени председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.