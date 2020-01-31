Москва, , 15:15 — REGNUM Бывший министр юстиции РФ Александр Коновалов назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации», — говорится в документе.

Его предшественник Михаил Кротов освобождён от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Кротов занимал должность полпреда президента России в Конституционном суде с 2005 года.