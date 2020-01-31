Киев, , 15:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что много раз обсуждал возможный визит в США со своим окружением, в частности с главой украинского МИД Вадимом Пристайко. Об этом он сообщил на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео сегодня, 31 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я у него спрашиваю — а что мы будем там делать, зачем мы туда едем, а что мы можем там согласовать, а что мы можем привезти для нашей страны, а о чем мы будем говорить», — заявил Зеленский.

Он также критически высказался о «политических путешественниках», заявив, что эта практика много лет используется на Украине.

«Поеду, если мы можем о чем-то очень важном договориться, что будет выгодно двум странам. Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США», — резюмировал президент.

В свою очередь, Помпео заявил об отсутствии каких-либо предварительных условий для приезда Зеленского в Вашингтон, подчеркнув, что сторонам «нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встречи».

ИА REGNUM напоминает, что после поездки Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре прошлого года практически согласован был и отдельный визит нынешнего президента Украины в США. Однако после ряда скандалов в США с «украинским» следом визит был отложен, и сейчас этот вопрос практически не обсуждается.