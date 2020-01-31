Алма-Ата, Казахстан, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медаль Столыпина I степени председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.

«Для меня сегодня большая честь от имени Российской Федерации вручить вам медаль Столыпина I степени», — обратился Мишустин к Саркисяну, напомнив ему о его заслугах на посту главы правительства Армении во время мирового экономического кризиса.

Напомним, Саркисян возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2016 года. 1 февраля 2020 года Саркисяна сменит представитель Белоруссии Михаил Мясникович.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 января, Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Визит в Казахстан — первая зарубежная поездка нового российского премьер-министра.

В состав делегации России помимо Михаила Мишустина входят вице-премьеры правительства РФ Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

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