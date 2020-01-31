Бамако, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Мали объявил о планах по проведению крупной призывной кампании для противодействия растущей угрозе со стороны джихадистских группировок. Об этом передает ВВС Africa.

Бубу Сиссе заявил, что в ближайшие месяцы планируется призвать до 10 000 новых солдат. Предполагается, что в настоящее время вооруженные силы Мали насчитывают порядка 20 000 человек.

По информации журналистов телерадиокомпании, в последние месяцы десятки солдат вооруженных сил Мали были убиты боевиками-исламистами, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, что в выходные двадцать сотрудников спецслужб погибли во время нападения на военный лагерь.

Как отмечают репортеры, ситуация в сфере безопасности в Мали продолжает ухудшаться, несмотря на присутствие в стране около 20 000 миротворцев ООН и французских солдат.