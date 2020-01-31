Ташкент, , 15:08 — REGNUM Собрание учредителей узбекского Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа состоялось 31 января, на собрании сформирован состав Попечительского совета фонда, сообщает пресс-служба организации.

«Решением, принятым согласно уставу Общественного фонда, Алламжонов Комил Исмоилович избран председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, Мирзиёева Саида Шавкатовна — его заместителем», говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, целью Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа является дальнейшее развитие средств массовой информации, содействие реализации прав журналистов и блогеров, усиление роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, содействие дальнейшему улучшению международного имиджа Узбекистана и другие.

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