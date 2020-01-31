Москва, , 15:05 — REGNUM Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса в мировом масштабе стало поводом для нового заседания оперативного штаба правительства РФ. Сообщение об этом опубликовано 31 января на официальной странице правительства РФ в Twitter.

Заседание посвящено предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, отмечено в сообщении. Главой оперативного штаба, состав которого утвердили 29 января, была назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президенту докладывают о принимаемых мерах по предупреждению коронавируса ежедневно.

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