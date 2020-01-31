Вильнюс, , 15:05 — REGNUM Порталы литовского холдинга Diena media, в который входит каунасская газета Kauno diena, клайпедская Klaipėda, сегодня, 31 января, опубликовали материал о заболевшем коронавирусом нового типа военнослужащем из США, который проходит службу в Литве, однако материал спустя 10 минут после публикации был удалён, а издание сообщило, что подверглось атаке хакеров, система портала была взломана, а злоумышленники опубликовали выдуманную историю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В пятницу этой темой, которая пользуется повышенным вниманием, воспользовалась пропагандистская машина», — пишет портал, правда, не указывая, кого именно подозревают во взломе.

О подозрениях прямо пишут прибалтийское новостное агентство BNS, за авторством которого и была опубликована ложная новость. «Литовская разведка утверждает, что самая большая опасность кибернетическому пространству Литвы исходит от России», — пишет новостное агентство.