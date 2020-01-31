Киев, , 15:03 — REGNUM Отношения Киева и Вашингтона неизменно крепкие, заявил президент Украины Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео сегодня, 31 января.

«(Крепкие) — потому что базируются на полном доверии, взаимопонимании и общих долговременных стратегических интересах», — пояснил Зеленский.

Он отдельно поблагодарил США за «эффективную санкционную политику в отношении агрессора», а также призвал американских инвесторов вкладывать средства в экономику Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Помпео посещает Украину с рабочим визитом. Незадолго до визита журналистка Мэри Келли заявила, что Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об Украине.

«Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: «Вы думаете американцам не безразлична Украина?», — заявила она.