Киев, , 14:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил США назначить нового спецпредставителя Вашингтона по вопросам урегулирования в Донбассе.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео сегодня, 31 января.

По мнению Зеленского, именно благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица США «будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма».

Помпео никак не отреагировал на это заявление президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, при президенте Порошенко спецпредставителем Вашингтона в Киеве был американский дипломат Курт Волкер. Формально он должен был курировать процесс урегулирования в Донбассе, но на практике занимался всеми важными внутриполитическими вопросами украинской повестки. Волкер ушел в отставку со своего поста в сентябре прошлого года.