Киев, , 14:56 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он надеется на то, что Иран понесёт ответственность за сбитый 8 января над аэропортом Тегерана украинский пассажирский лайнер. Он заявил об этом 31 января на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Я надеюсь, что Иран понесет ответственность за свои действия и за потерянные жизни украинцев», — сказал Помпео.

Также он выразил свои соболезнования в связи с гибелью украинских граждан в авиакатастрофе под Тегераном.

Президент Украины, в свою очередь, подчеркнул, что «четкая и слаженная работа» в момент катастрофы украинского самолета стала «показательным примером эффективного сотрудничества с США».

«Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и очень важную информацию», — заключил Зеленский.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпел крушение 8 января через несколько минут после своего вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Позднее Тегеран признал, что самолет был сбит силами ПВО Ирана по ошибке.