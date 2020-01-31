Москва, , 14:51 — REGNUM Новая редакция Кодекса об административных нарушениях станет средством для профилактики нарушений закона — гражданам будет выгоднее исполнять нормы закона, чем постоянно платить высокие штрафы, отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором, в частности, предлагается повысить размеры некоторых штрафов.

«Задача нового кодекса, если брать глобально, это профилактика правонарушений. Эта задача будет решена в кодексе несколькими способами», — отметил Вяткин.

В частности, отметил он, проект кодекса освобождает от ответственности тех, кто совершил правонарушение впервые, а также существенно расширяет применение такого наказания, как предупреждение.

«Существенным образом пересмотрены процессуальные нормы. В Процессуальном КоАП будут расширены права лиц, привлекаемых к административной ответственности, возможности для защиты своих законных прав и интересов. Будет более детально прописана процедура рассмотрения дел как судами, так и должностными лицами и органами, которые обладают полномочиями в этой сфере», — отметил Вяткин.

По его словам, новый КоАП станет более компактным и будет соответствовать нынешним реалиям.

«В итоге, КоАП должен стать, в первую очередь, не средством наказания, но и средством для профилактики правонарушений. Исполнить требования закона должно быть выгоднее, чем бесконечно платить штрафы», — подчеркнул Вяткин.