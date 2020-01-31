Киев, , 14:47 — REGNUM В 2020 году «ощутимо увеличится» инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США, заявил президент Зеленский в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.

Одним из таких экономических проектов, сказал президент Украины, может стать закупка новой партии локомотивов американского производства. По его словам, уже ведутся соответствующие переговоры.

«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что Украина начала закупать американские железнодорожные локомотивы в период президентства Петра Порошенко. Соответствующее решение было резко раскритиковано экспертами отрасли — локомотивы из США дорого стоят и имеют ряд не совсем подходящих для Украины конструкционных особенностей. Кроме того, в упадок приходят собственные вагоностроительные предприятия Украины.