Багдад, , 14:46 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака аятолла Али Систани призвал власти страны к досрочному проведению парламентских выборов, об этом 31 января он заявил во время пятничной молитвы.

Заявление было сделано в священном для мусульман городе Кербелла. Духовный лидер, подчеркнул, что выборы должны пройти на «свободной и справедливой» основе.

Отметим, что необходимость подобного решения вызвана серьезным политическим кризисом в стране, вызванным акциями протеста, продолжающимися с октября 2019 года.

Причиной недовольства граждан стало падения уровня жизни, отсутствие рабочих мест, а также резко возросший уровень коррупции.

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