Данков, Липецкая область, , 14:42 — REGNUM В Липецкой области возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего мэра города Данкова Алексея Левина — уже третье. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В отношении Левина уже возбуждены дела о получении и злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Новое дело касается ещё одного эпизода взяточничества.

Следствие полагает, что в январе 2019 года мэр Данкова получил 30 тысяч рублей от бизнесмена взамен на удобное место для торговой точки. Также Левина подозревают в заключении с аффилированной ему компанией договора аренды городского имущества по заниженной цене, из-за которого муниципалитет недополучил два миллиона рублей, и в том, что он отобрал у сотрудников премии, перевёл на счёт районного фонда благоустройства и потратил на собственные нужды.

В ходе расследования был выявлен новый эпизод: следователи считают, что в 2018 году мэр получил взятку в 50 тысяч рублей и за это принял работы по благоустройству парка, которое подрядчик на самом деле не успел завершить в срок.

Читайте ранее в этом сюжете: В уголовном деле экс-мэра липецкого Данкова появился новый эпизод