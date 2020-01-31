Джакарта, , 14:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны работать усерднее во время китайского нового года, сообщает Antara.

«Если мы будем работать посредственно, это будет очень опасно для экономики нашей страны», — заявил глава государства, присутствуя на праздновании китайского нового года в провинции Бантен.

«Я хотел бы поздравить всех с празднованием китайского нового года», — добавил Джоко Видодо.

Перед тысячами присутствующих глава государства призвал все стороны всегда поддерживать единство, братство и гармонию. Существующие различия следует рассматривать с умом и воспринимать как подарок индонезийскому народу.

«Представьте себе, что у нас 714 племен с разными региональными языками и более чем 1100 местных языков. Мы должны быть благодарны за это», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии присоединился к празднованию китайского нового года вместе с 10 000 других приглашенных.

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