Алма-Ата, Казахстан, , 14:40 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны серьезно продвинуться в переговорах о взаимодействии с другими государствами, заявил 31 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

«Рассчитываем, что в 2020 году мы серьезно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что приоритетом остается укрепление сотрудничества ЕврАзЭС со странами Содружества независимых государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате проходит форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики».

В состав делегации России на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» помимо Михаила Мишустина входят вице-премьеры правительства РФ Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

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