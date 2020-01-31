Киев, , 14:37 — REGNUM Украинский политолог Евгений Магда считает, что формат визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев не предполагает какого-то «существенного прорыва».

Об этом он заявил в комментарии «Голосу Америки».

Магда подчеркнул, уже на сегодняшний момент существует реально увеличенная помощь США Украине и расширенная номенклатура вооружений.

Вместе с тем, эксперт считает, что этот визит позволит Помпео сделать окончательный выбор и определиться с кандидатурой следующего посла США в Киеве — будет ли это «ястреб» или кадровый дипломат.

«Я не ожидаю приглашения Владимира Зеленского в Белый дом в этом году по той простой причине, что я не понимаю — для чего он может быть сейчас нужен Дональду Трампу», — подчеркнул Магда.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 31 января, проходит рабочий визит государственный секретарь США Майка Помпеов Киев. Помпео уже сделал ряд комментариев для прессы, в частности, о назначении нового посла США в Киеве — «со временем мы решим все дипломатические вопросы».

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что «готов лететь в США хоть завтра», но только если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет там подписать.