Москва, , 14:37 — REGNUM Ситуация, связанная с распространением в мире китайского коронавируса, обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил 31 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что участники совещания продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой пневмонии нового типа.

Российский лидер также проинформировал членов Совбеза о прошедших 30 января переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в том числе о мнении израильской стороны по предложенному США плану ближневосточного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти уже предприняли ряд мер по недопущению распространения вируса 2019-nCoV в России. Пока на территории РФ не зафиксировано ни одного случая.

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