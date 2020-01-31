Багдад, , 14:39 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака аятолла Али Систани осудил разгон палаточных лагерей в стране, об этом 31 января он заявил во время пятничной молитвы.

Заявление было сделано в священном для мусульман городе Кербелла. Духовный лидер, поддержал «справедливый протест» граждан страны, недовольных социально-политической обстановкой в государстве.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года, в ходе манифестаций, а также беспорядков погибли по меньшей мере 500 человек, тысячи людей пострадали.

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