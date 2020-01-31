Москва, , 14:38 — REGNUM В Луганске и Донецке ветеранам Великой Отечественной войны второй год подряд не выплачивают ко Дню Победы мизерные 1000 рублей, а страна, которая называется Украиной, вычеркнула их из истории о Великой Победе. Об этом 31 января заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Продолжает развиваться скандальная история с вручением «батонов хлеба» блокадникам в Керчи. Можно было бы подлить масла в огонь и далее критиковать, но я хочу обратить внимание всех радеющих за патриотизм людей на другую тему. Моя бабушка — участник Великой Отечественной войны — живёт в Луганске. На территории ЛНР — 373 ветерана войны, из них — 23 блокадника. Поверьте, им даже хлеб не вручают, как в Керчи», — подчеркнула депутат.

По её словам, понимая, как чудовищно издеваются над памятью героев отдельные страны, можно представить, что чувствуют ветераны на Украине и в Донбассе. Посильные меры, принятые действующей властью ЛДНР, не перекроют реальных проблем.

«Я хочу рассказать, как живут ветераны в Луганске и Донецке, которые хотели бы получить ответы на следующие вопросы. Почему их называют сепаратистами? Почему второй год подряд им не выплачивают ко Дню Победы ту мизерную сумму (1000 рублей — Алчевский металлургический комбинат), которую выплачивали ранее? Почему они вынуждены жить в нищете и хоронить погибших под обстрелами родных людей? Почему страна, которая называется Украиной, вычеркнула их из истории о Великой Победе в Великой Отечественной войне?.. Хочу обратиться к президенту Украины и задать ему вопрос: Владимир Александрович, а вы бы хотели, чтобы у вашего деда, который воевал за наше будущее, была такая старость? И какие ответы вы бы ему дали на все эти вопросы?», — отметила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.

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