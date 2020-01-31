Москва, , 14:33 — REGNUM Резолюция ПАСЕ, в которой Россию призывают к полному выполнению Минских соглашений, не значит ничего, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я напрямую связываю эту резолюцию, которая ничего не значит (просто сотрясание воздуха), с тем, что Россия вернулась в ПАСЕ с полными полномочиями, — сказал Данюк. — Если бы ПАСЕ не приняла эту резолюцию, её бы снова признали пророссийским агентом, а Европа бы капитулировала. Это элементарный информационный повод для того, чтобы убрать от себя критику, вызванную возвращением РФ в ПАСЕ, и кинуть косточку [Украине]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 января в рамках пленарной сессии ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объёме. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») был избран на пост вице-председателя ассамблеи.