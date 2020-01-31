Москва, 31 января 2020, 14:33 — REGNUM Резолюция ПАСЕ, в которой Россию призывают к полному выполнению Минских соглашений, не значит ничего, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 января в рамках пленарной сессии ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объёме. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») был избран на пост вице-председателя ассамблеи.