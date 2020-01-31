Багдад, , 14:34 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака аятолла Али Систани резко осудил план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, об этом 31 января он заявил во время пятничной молитвы.

Заявление было сделано в священном для мусульман городе Кербелла. Духовный лидер, как и большая часть мирового сообщества, присоединился к тому мнению, что Иерусалим должен стать столицей Палестины.

Глава Белого дома ранее заявил, что Иерусалим должен стать единой и неделимой столицей Израиля.

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