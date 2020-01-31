Москва, , 14:27 — REGNUM Великобритании еще предстоит столкнуться с рядом проблем в связи с Brexit. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Что касается британцев, то им предстоит столкнуться с рядом важных вопросов, которые возникнут в переходный период. Это касается рынка рабочей силы, торговли, пошлин, налогов, вопросов сертификации, стандартов качества и много другого, включая вероятные негативные последствия для социальной системы. С другой стороны — Великобритания обретает большую самостоятельность, снимает с себя обязательства следовать диктату брюссельских бюрократов и может начать развивать новые направления и формы сотрудничества», — рассуждает Железняк.

В политическом аспекте Brexit в определенном смысле тоже развяжет руки Лондону в отношении усиления партнерства с США, которое и так активно развивалось в пику ЕС, полагает он.

Развод ЕС и Великобритании может сделать Лондон более серьезным конкурентом Европы, особенно на фоне охлаждения отношений европейских партнеров с Вашингтоном, указал парламентарий.