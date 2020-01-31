Ереван, , 16:13 — REGNUM Тезис главы комиссии национальной комиссии Армении по радио и телевидению Тиграна Акопяна про то, что некоторое количество зарубежных телеканалов, в число которых входят российские, являются угрозой национальной безопасности, вызывает недоуменную реакцию. Сообщение такого содержания 31 января размещено на странице российского посольства в республике Армения в соцсети Facebook.

«Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тиграном Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении», — говорится в сообщении российской дипмиссии и добавляется, что из комментария Акопяна с удивлением узнали, что посол России в Армении разделяет данную позицию.

Также в сообщении напоминается, что единственная беседа посла РФ с председателем комиссии состоялась на эту тему давно и в ходе нее предложения Акопяна по созданию «минимального социального пакета» без иностранных вещателей тогда были лишь приняты к сведению.

При этом российский посол в Армении тогда отметил, что нужно также думать об интересах многих граждан Армении, составляющих аудиторию телеканалов России.

«В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских каналах вызывает недоумение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что армянские власти пытаются договориться с Туркменией и Ираном об организации своповых поставок туркменского газа в Армению через северные иранские провинции.