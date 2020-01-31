Киев, , 14:21 — REGNUM Экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в издевательской форме прокомментировал информацию о том, что в здании правительства Украины внезапно обнаружили и закрыли парикмахерскую, а освободившиеся комнаты займут т.н. «инвестиционные няни».

«Правительство приняло наконец-то первое судьбоносное решение, которое кардинально изменит судьбу украинцев», — саркастически заявил Розенко сегодня, 31 января.

«Дождались настоящих реформ, прекрасный сигнал для инвесторов. Ведь в Кабмине освободилось два кабинета, которые можно взять в аренду! Налетай!» — заявил также бывший чиновник.

В завершение Розенко в издевательской манере сообщает, что для последующей борьбы с коррупцией правительству Украины необходимо немедленно закрыть все столовые и кофейни в Кабмине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что каждому крупному иностранному инвестору будет предоставлена т.н. «инвестиционная няня», которая будет защищать его интересы в случае возникновения каких-либо проблем. Для получения «няни» необходимо вложить в экономику Украины от 100 млн долларов.