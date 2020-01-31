Москва, , 14:26 — REGNUM Российский певец Валерий Сюткин, которому украинские власти запретили въезд в страну, найдёт другие места для выступлений. Об этом он заявил 31 января RT, комментируя решение Службы безопасности Украины (СБУ).

Он отметил, что въезжать на Украину сам не собирался, это украинская сторона назначает концерты. К счастью, есть где работать, добавил певец.

«Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит», — сказал Сюткин о выступлениях на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии украинской границы для Сюткина стало известно 31 января. СБУ приняла такое решение из-за положительного высказывания певца о воссоединении России с Крымом. Концерт Сюткина должен был состояться в Киеве 27 апреля.

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