Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Руководство Грузии обдумывает возможность перенести запланированное на май 2020 года заседание комитета министров Совета Европы (СЕ) из Тбилиси в Страсбург. Об этом 31 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к грузинскому правительству и парламенту.

По данным журналистов, сомнение в целесообразности проводить встречу министров в Тбилиси вызывает то, что среди делегаций будет российская, которую должен возглавить министр иностранных дел Росси Сергей Лавров. По грузинскому законодательству, ему следует запретить въезд, как лицу, посещавшему «оккупированные территории» со стороны России, считают сотрудники СМИ.

Отмечается, что решение не принято, и будет зависеть от того, как сложится обстановка в Грузии к маю.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии «оккупированными территориями» называют Абхазию и Южную Осетию. Их независимость Россия признала после трагических событий августа 2008 года, когда грузинская армия начала боевые действия против осетинского народа. В конфликт вмешалась российская армия и принудила Грузию к миру.

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