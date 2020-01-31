Москва, , 14:10 — REGNUM План урегулирования палестино-израильского конфликта, ранее предложенный президентом США Дональдом Трампом, стал одной из тем обсуждения в ходе сегодняшнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Кремля.

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«В числе других актуальных тем затронута […] проблематика ближневосточного мирного процесса, — уточнили в администрации главы государства. — В этом контексте лидеры обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также реализацию договорённостей по Ливии, достигнутых 19 января на конференции в Берлине.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

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30 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Москву выразил интерес к мнению российского президента Владимира Путина о предложенном США плане по ближневосточному урегулированию.

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