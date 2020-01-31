Бишкек, , 14:09 — REGNUM Из-за признания Всемирной организацией здравоохранения вспышки коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией и выявления зараженных в почти 20 странах, минздрав Киргизии предлагает закрыть границу с КНР, передает «Kaktus.media».

При этом в самом министерстве здравоохранения республики пока не знают, на какой именно срок следует закрыть границу с соседним Китаем.

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Ответ на этот вопрос сможет дать оперативный штаб Минздрава Киргизии по итогам совещания, проходящего в нём в настоящее время.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку приводящего к заболеванию атипичной пневмонией коронавируса «2019-nCoV» в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В КНР от этого заболевания уже умерли 213 человек, заражены оказались 9356 человек.

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