Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Индонезия поддерживает укрепление сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ООН, особенно в области мира и безопасности, сообщает Antara.

Постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Диан Трианшах Джани заявил, что АСЕАН стал одним из регионов с быстрым экономическим ростом.

«Страны-члены АСЕАН также привлекли более 5000 человек для различных миротворческих миссий ООН», — заявил посол на встрече СБ ООН, состоявшейся в Нью-Йорке 30 января.

Известно, что миссии Индонезии при АСЕАН способствуют повышению безопасности региона Юго-Восточной Азии, в частности, борьба с терроризмом, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков и многое другое. Еще одним вкладом АСЕАН, который может дополнить работу ООН, является продвижение инициативы «женщины для мира».

Напомним, совещание СБ ООН по сотрудничеству АСЕАН и ООН было проведено Вьетнамом в качестве председателя Совета Безопасности ООН в январе 2020 года.