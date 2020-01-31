Москва, , 13:57 — REGNUM Россия полностью выполняет свои обязательства по ранее достигнутым договоренностям относительно Сирии, заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона якобы не придерживается договоренностей по Сирии.

«Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны», — сказал Песков, добавив, что ситуация в этом регионе «оставляет желать лучшего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время договорённости России, Ирана и Турции по Сирии не реализуются в качестве практических дел.

По словам турецкого лидера, на сегодня этот процесс притих или его «приглушили». Эрдоган при этом отметил отметил, что России, Ирану и Турции нужно посмотреть, что можно сделать для его оживления.

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